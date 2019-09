- Hamdi Yılmaz: "Her takım zemine bahane bulmaya çalışıyor"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Her takım berabere kaldığında ya da mağlup olduktan sonra zemine bahane bulmaya çalışıyor" dedi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "İlk yarı çok oyun oynadık. Dört tane yüzde 100 gol pozisyonu kaçırdık. Devreyi böyle bitirdikten sonra ikinci yarıya kötü başladık. Rakip baskılı oynamaya başladı. 1-1 'den sonra tekrar pozisyonlar bulduk. 90. Dakikada yüzde 100'lük bir pozisyon daha kaçırdık. Her takım berabere kaldığında ya da mağlup olduktan sonra zemine bahane bulmaya çalışıyor. Zemine orantılı bir oyun değil. Netice olarak 1-1 bitti. 2 puanı kaybeden biz olduk. Önümüzdeki İstanbulspor maçına hazırlanıp deplasmandan da 3 puan ile döneceğimize inanıyorum. Milli takım arasında eksiklerimizi değerlendirip lige devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA