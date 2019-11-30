Haberler » Spor » Hamdi Yılmaz: 'İyi oynayan bir takıma karşı 3 puan aldık' - Spor

Hamdi Yılmaz: "İyi oynayan bir takıma karşı 3 puan aldık"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, Altınordu maçı galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Çok koşan, iyi oynayan bir takıma karşı 3 puan aldık" dedi.

30.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:43Hamdi Yılmaz:
Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, maçı galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Çok koşan, iyi oynayan bir takıma karşı 3 puan aldık" dedi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, maç sonu basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok zorlu bir rakiple oynadık. Çok koşan iyi bir takıma karşı 3 puan aldık. İlk yarı ortada geçse de ikinci yarı her iki takımda kesin gol pozisyonları buldu. Oyunu koparabilirdik. Rakibimizde beraberliği yakalayabilirdi. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Bundan sonrada bu oyunumuzu devam ettirip maçlarımıza 3 puan için çıkacağız. Artık belli oldu ki bizde ilk 2'ye ilk 6'ya oynuyoruz. Bunun için puan kayıplarına tahammülümüz yok. Kendi felsefemizi, kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız zaman maçlardan puan ve puanlar ile ayrılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altınordu, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:16 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
17:15 Almanya'da Ozan Kabak yorumu: Van Dijk gibi...
17:14 Futbol: Süper Lig
17:13 Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
17:09 Silifke'de 'Minikler Taekwondo Turnuvası' düzenlendi
17:08 Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonu)
16:56 Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
16:06 Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek
16:05 Pique: Manchester'de çok serserilik yaptım
15:29 Galatasaray, Mehmet Manis'i gündemine aldı!
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
30.11.2019 17:18:22