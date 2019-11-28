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Hamid İmamski Biga'da konser verdi

Pomak müziğinin sesi Hamid İmaski, Çanakkale'nin Biga ilçesinde verdiği konserle dinleyicileri kültürel bir yolculuğa çıkardı.

28.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:51Hamid İmamski Biga'da konser verdi
Pomak müziğinin sesi Hamid İmaski, 'nin ilçesinde verdiği konserle dinleyicileri kültürel bir yolculuğa çıkardı.

Biga'ya bağlı Kaynarca, Camialan ve Yolindi köylerinde konserler veren Hamid İmaski, şarkılar, maniler, ağıtlar seslendirdi. Biga Pomaklar Derneği Başkanı İrfan Çınar, 'dan gelen Rodop kültürel grupların kendilerini geçmişe yolculuğa götürdüğünü ifade etti. Çınar, "Dedelerimizin 1896 yılında terk edip geldiği yer Bulgaristan Laki bölgesi. Lakavitsa ve Drenova köyleri Biga Kaynarca köyüne, Davidkov-Kruşevu ve Lakavitsa köyleri Biga Camialan köyüne, Flibe-Somolyon üzerindeki Nareçen köyü Biga Yolindi köyüne geldiler. Aynı koren (kök) kültürlerini gören gruplar, Hamid İmaski ile duygusal anlar yaşadı. Karşılıklı olarak Hamid İmamski'nin de 'Pustinen Salih' şarkısıyla da bizim köy halkımızı duygu seline boğdu. Aradan uzun yıllar geçse de kök kültürler devam ediyor, yaşatılıyor ve

gelecek nesillere de aktarmaya devam ediyoruz. Bir sonraki hedefimiz Biga'da bulunan Pomak köy halkımızı Bulgaristan Rodoplar'a götürmek ve orada bulunan soydaşlarımızla buluşturmak olacaktır" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Bulgaristan, Çanakkale, Biga, Güncel

Kaynak: İHA

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