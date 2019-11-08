19 Mayıs ilçesindeki Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu" açıldı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, konferans salonunun açılışı dolayısıyla düzenlenen programda, Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu'nun açılışının hayırlı olmasını diledi.

İmkanları dahilinde eğitim için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Topaloğlu, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Eğitime desteklerimiz maddi manevi her zaman devam edecektir." dedi.

Okul müdürü Murat Karaca da katkılarından dolayı Topaloğlu'na plaket sundu.

Daha sonra salonda Miraç Kandili dolayısıyla "Mevlid-i Nebi" programı gerçekleştirildi.

Programa 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut İşbilir ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA