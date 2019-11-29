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Hamidiye Camii'ne ziyaretçi ilgisi

KIRŞEHİR'de 2 yıl önce inşa edilen, doğa figürlü iç süslemeleriyle dikkat çeken Hamidiye Camii, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

29.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:17Hamidiye Camii'ne ziyaretçi ilgisi

KIRŞEHİR'de 2 yıl önce inşa edilen, doğa figürlü iç süslemeleriyle dikkat çeken Camii, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Mahallesinde 1908 yılında yaptırılan mescidin yerine inşa 2 yıl önce inşa edilen Hamidiye Camii, doğa figürlü iç süslemeleriyle dikkat çekiyor. Duvarları kavak ağaçları ve çiçeklerle, kıblegahı şelale, tavanı gökyüzü figürüyle resmedilen, minberi ve etrafı çitle çevrili, zemini çimen ve toprak görünümlü halıyla kaplı yedigen şekilli camide namaz kılanlar, hem doğayla iç içe ibadet etme hissine kapılıyor hem de gördükleri manzaraları fotoğraflıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, şehir merkezine gelen yerli ve yabancı turistlere, tarihi ve kültürel yerleri tanıtırken, Hamidiye Camii'ni de gezdiriyor. İstanbul'dan gelen 18 kişilik kafile de İl Kültür Müdür Yardımcısı Eyüp Temur rehberliğinde gezdiği camiye hayran kaldı. Cami hakkında bilgi veren imam Sami Ekinci,1908 yılında Sultan Abdulhamit Han'ın bağışı ile yapılan 100 metrekare civarında bir kerpiç yapı olan mescidin, günümüzde ihtiyaca cevap veremediği için yıkılıp, yerine Azerbaycanlı mimar tarafından Hamidiye Camii'nin inşa edildiğini belirtti. Ekinci, "Burası dünyada eşi ve benzeri olmayan bir cami. Basında bu tür yer aldıktan sonra yurtiçinden ve yurtdışından turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Biz gelmelerinden memnun oluyoruz" dedi.



Hamidiye, Yenice, Güncel

Kaynak: DHA

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