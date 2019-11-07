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Hamile Azeri kadın, kazada yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Azerbaycan uyruklu 3 aylık hamile Mammadova Sonakhanım (28), yaralandı.

07.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:49 Hamile Azeri kadın, kazada yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki  Azerbaycan uyruklu 3 aylık hamile Mammadova Sonakhanım (28), yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sonakhanım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi ile Şehit Oğuz Erbay Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hasan Arslan (42) yönetimindeki 42 D 1999 plakalı otomobil, Sema Dumanlı'nın (30) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete kavşakta arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Mammadova Sonakhanım, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sonakhanım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Azerbaycan, Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA

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7.11.2019 20:58:04