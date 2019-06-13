13.06.2019 21:22
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Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

Batman'da çiftçi Serdar Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde hamile eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bölükkonak köyünde Serdar Yılmaz (24), evde tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melekşah Yılmaz'ı (22) başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Yılmaz, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından çiftin cesedi otopsi için Batman Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
Kaynak: AA
Batman, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (9)
ECE:çok üzüldüm ikiside ne kadar gençmiş mekanları cennet olsun
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VATANDAŞ:evliliği ne hale düşürdüler. bu kanunlar halen can yakmaya devammı edecek. insan evlenmeye korkar oldu. bumu hökümet nikahı. kanunlar sert olmasa cinayetler olmaz. herkezi kendi haline bıraksalar. kimse kimseyi öldürmez
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KUZEYİN UŞAĞI:ALLAH rahmet eylesin. taksiratlarını affetsin. iki canlı kadına nasıl kıyılır. . izahı mümkün değil. . . .
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ERHAN:Kesin namus meselesidir yoksa niye öldürsün
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  • MURAT 34 :insanlar evine ekmek götüremiyor. insanlar bunalımda. ailenizin ihtiyaçlarını karşılayamadığınızı bir düşünün. bu tip olaylar arttı son zamanlarda. bence bu olayların yüzde yetmişi geçim sıkıntısından
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