Hamile eşini ve iki kızını öldüren adam olay gecesini ayrıntılarıyla anlattı

Hamile eşini ve 3 ve 4 yaşlarındaki iki kızını feci şekilde katleden Chris Watts, cinayete dair dehşete düşüren yeni itiraflarda bulundu. Watts çocuklarını boğarak öldürdüğünü, hamile eşine düşük yapması için ağrı kesici verdiğini itiraf etti.

"BELLA'NIN GÖZLERİ MORARMIŞTI"

Chris Watts "13 Ağustos sabahı Shanann'la tartışmadan önce kızların odasına gittim. İlk olarak Bella'nın ve ardından Cece'nin odasına girdim ve onları öldürmek için yataklarındaki yastığı kullandım. Bu yüzden ölüm sebepleri boğulma oldu. Cece'nin odasından çıktıktan sonra yatağıma döndüm ve Shanann ile tartışmaya başladık. Shannan öldükten sonra Bella ve Cece tekrar uyandı. Nasıl uyandıkları konusunda bir fikrim yok fakat uyandılar. Bella'nın gözleri morarmıştı ve kızlar travma yaşıyor gibi görünüyordu. Bu olay durumu daha da kötüleştirdi." ifadelerini kullandı.

Cani baba Chris Watts, itiraflarını telefon üzerinden yapmayı sevmediğini çünkü görüşmelerinin kayıt altına alınıp alınmadığı konusunda emin olmadığını da belirtti. Chris daha önce de 15 haftalık hamile olan eşini öldürmeyi planlamadığını ve cinayetin spontane olarak geliştiğini söylemişti.

"NE OLACAĞINI BİLİYORDUM AMA HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Fakat Chris mektubunda cinayeti bir süre önce planladığından şu sözlerle bahsetti:

"Bir gün önceden ne olacağını biliyordum ve buna engel olmak için hiçbir şey yapmadım." Chris ayrıca hamile eşine düşük yapması için ağrı kesici verdiğini de itiraf etti.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE OLABİLMEK İÇİN YAPTI

Chris'e göre eşinin hamilelik sürecinin sonlanması durumunda her şey daha kolay olacaktı. Chris'in eşinden ve çocuklarından kurtulmak istediği ve böylece eski iş arkadaşı ve sevgilisi olan Nichol Kessinger ile birlikte olabileceği tespit edilmişti.