Hamile eşini yaralayan sanığa 25 yıl 6 ay hapis cezası

Gaziantep'te hamile eşini av tüfeğiyle yaraladığı ve bacağının kesilmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aşık'a 25 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın suç işleme eğilimi dikkate alınarak cezada indirim yapılmadı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ali Aşık ile avukatı, mağdur Çağlar Aşık ile ailesi ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Ceyhan Bilgici, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek, sanığa son savunması için söz hakkı verdi.

Sanık Mehmet Ali Aşık, amacının korkutmak olduğunu öne sürdü, pişman olduğunu söyledi.

Mağdur Çağlar Aşık da o gün odada sanığa karşı koyamadığını belirterek, "Amacı korkutmak değildi, acı çektirerek öldürmekti. Ben o gün umutlarımı, geleceğe olan inancımı kaybettim. Çocuklarımın babasını kaybettim. 2,5 aylık hamile olduğumu biliyordu. O gün doğmamış yavrumu kaybettim." dedi.

Yaralama sonrasında bacağının kesildiğini ifade eden Çağlar Aşık, şöyle konuştu:

"Keşke doğuştan engelli olsaydım, trafik kazası geçirseydim de çocuklarımın babası bana bunu yapmasaydı. Sabahları 3 yaşındaki oğlum protez bacağımı kaldıramıyor sürükleyerek getiriyor, 'Anne al giy.' diye. Ben bunu nasıl anlatacağım oğluma. Onun pişmanlığı, doğmamış yavrumu geri getirmeyecek."

İfadesi sırasında Çağlar Aşık ve babası Kemal Sözmez'in ağladıkları görüldü.

Mehmet Ali Aşık'ın avukatı, sanığın, eşinin hamile olduğunu bilmediğini iddia etti.

Bunun üzerine söz alan Çağlar Aşık, "Sanıkla birlikte hastaneye gittiğimizde doktor 2,5 aylık hamile olduğumu söyledi. Yüzünü göremeden mezara gönderdim yavrumu." diyerek gözyaşı döktü.

Cezasında indirim uygulanmadı

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Aşık'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 21 yıl hapis cezası verdi. Sanık ayrıca diğer mağdurlar Kemal Sözmez ile Mahmut Doğan'a karşı "tehdit" suçundan 4 yıl, Ömer Günay'a karşı "basit yaralama" suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Başkanı Ceyhan Bilgici, sanığın suç işleme eğilimi dikkate alınarak cezalarda indirim yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini kaydetti.

"Alabileceği en ağır cezayı almıştır"

Çağlar Aşık, adliyeden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, verilecek hiçbir cezanın acısını hafifletmeyeceğini söyledi. Aşık, "Ben o gece ayağımı kaybettim ama 3 çocuğumun babasını da kaybettim, geleceğimi de umutlarımı da kaybettim. İnsanlara olan güvenimi kaybettim. En önemlisi doğmamış, masum yavrumu kaybettim ama çok şükür ki adalet yerini buldu. Bu saatten sonra tek amacım 3 çocuğum. Yeni bir hayata başlayacağım. O da beni nasıl yarım bıraktıysa hapishanede ömür boyu yarım kalır inşallah." diye konuştu.

Aşık'ın avukatı Bilgehan Sayın da kadına şiddetin toplumda infial yarattığını belirterek şunları kaydetti:

"Ceren Özdemir cinayetinin infiali hala toplumda sıcakken, yaklaşık 2 yıl önce eşini bacağını kaybetmesine neden olacak şekilde yaralayan ve onu kan kaybından öldürmeye çalışan eşi, bugün Türk yargısının karşısında adam öldürmeye teşebbüs suçundan alabileceği en ağır cezayı almıştır. Bugün Türk yargısı kamu vicdanına uygun bir karar tesis ederek, en azından bu suçun toplum nezdinde karşılıksız kalmayacağını göstermiş, kamuoyunu tatmin etmiştir. Bu anlamda Türk yargısına teşekkür ediyoruz. Adalete güvenimizin de tecelli etmesi nedeniyle hem ben hem müvekkilim bu karar için mutluyuz."

Olay

Mehmet Ali Aşık, merkez Şehitkamil ilçesinde 23 Eylül 2017'de tartıştığı eşini bıçakla ve av tüfeğiyle yaralamıştı.

Evin kapısını kilitleyerek Çağlar Aşık'a müdahale etmeye çalışan yakınlarını tehdit eden Aşık, eşine yardım edilmesini engellemişti.

Olay sırasında çevreye rastgele ateş ederek bir kişinin de yaralanmasına neden olan Aşık tutuklanmıştı.

Hastaneye kaldırılan ve sol bacağı diz üstünden kesilen Çağlar Aşık bir süre sonra bebeğini de kaybetmişti.

Kaynak: AA