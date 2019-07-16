16.07.2019 16:52
Haberler» Güncel» Haber

Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürmüştü

Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürmüştü

Kayseri'de 6 aylık hamile eşini yaralayıp, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 6 aylık hamile eşini yaralayıp, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde, otomobiliyle seyir halindeyken yürürken gördüğü 6 aylık hamile eşi G.D'yi tabancayla yaralayan, yanındaki Afganistan uyruklu M.F'yi öldüren B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
B.D'nin dün tabancayla ateş ederek yaraladığı hamile eşi G.D. ile Afganistan uyruklu M.F. hastaneye kaldırılmıştı. M.F, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Şüpheli, olayda kullandığı tabancayla polise teslim olmuştu.
Kaynak: AA
Afganistan, Kayseri, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:50   Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
18:50   CK Enerji Çamlıbel Elektrikten "korsan ödeme noktası" uyarısı
18:49   Horasanda 15 Temmuz konvoyu
18:49   Hakim ve savcı adaylarından Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ziyaret
18:48   Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza
18:47   Üniversiteli Serdar, kazada öldü
18:46   TBMM'de 'Ayaz' ve 'Nupelda' konuşuldu