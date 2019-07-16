16.07.2019 18:03
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Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürmüştü

Kayseri'de 6 aylık hamile eşini yaralayıp, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 6 aylık hamile eşini yaralayıp, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde, otomobiliyle seyir halindeyken yürürken gördüğü 6 aylık hamile eşi G.D'yi tabancayla yaralayan, yanındaki Afganistan uyruklu M.F'yi öldüren B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
B.D'nin dün tabancayla ateş ederek yaraladığı hamile eşi G.D. ile Afganistan uyruklu M.F. hastaneye kaldırılmıştı. M.F, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Şüpheli, olayda kullandığı tabancayla polise teslim olmuştu. Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürmüştü
Kaynak: AA
Afganistan, Kayseri, Güncel

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