Hamile Hükümlü Kadın Yankesicilik Yaparken Yakalandı

Eskişehir
'de, bir kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle bin 40 lira çaldığı öne sürülen, kadın hükümlü polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Vişnelik Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Semt pazarı içinde devriye görevi yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolardırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Gülser A.'nın, G.Ö.'nün çantasından bin 40 lirayı çaldığı sırada suçüstü yakaladı. Polis
ekiplerince yapılan kontroller sonucunda, Gülser A.'nın, Antalya
Asliye Ceza Mahkemesince hakkında çeşitli suçlardan verilen 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, cezaevinden hamile olduğu gerekçesiyle izinli çıktığı tespit edildi.
Öte yandan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. - ESKİŞEHİR
Polis,Eskişehir
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:36