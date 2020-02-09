Hamile kadın 7 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı

Bingöl
'ün Adaklı
ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.
Kırkpınar köyünde oturan 3 aylık hamile Ceylan Argenas'ın (30) rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletti.
Yolun kar yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle Karlıova ilçesinden yönlendirilen sağlık ekipleri, 7 saat süren çaba sonucu düşük yapma riski bulunan Argenas'ı köyden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Tedavisi süren Argenas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.