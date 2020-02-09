Haberler » Güncel » Hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı (2) - Haber

Hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı (2)

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.

09.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:41
'ün ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.
Kırkpınar köyünde oturan 3 aylık hamile Ceylan Argenas'ın (30) rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletti.
Yolun kar yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle Karlıova ilçesinden yönlendirilen sağlık ekipleri, 7 saat süren çaba sonucu düşük yapma riski bulunan Argenas'ı köyden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Tedavisi süren Argenas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
bulunan Argenas'ı köyden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Tedavisi süren Argenas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı (2)

Adaklı, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 16:06:44