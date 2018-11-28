Hamile Kadın Başından Vuruldu Çocuğunu Kaybetti

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:44



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda başından silahla vurulması sonucu 5 aylık hamile olan kadının karnındaki bebeğinin ölüme neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin B.'nin yargılanmasına İnegöl ağır ceza mahkemesinde başlandı. İlk duruşmada tutuklu sanık savunmasında olayın kazayla olduğunu illeri sürdü. Olayda yaralanan ve %54 engelli duruma düşen kadın Merve P.'si olayın ne öncesini ne sonrası hatırlamadığı belirterek beni Hüseyin B vurmuştur dedi.Alınan bilgilere göre olay 19 mart 2018 tarihinde İnegöl'ün Süleymaniye mahallesi Şehir Er Mustafa Pehlivanoğlu sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre dışarıda alkol aldıktan sonra eve gelen Hüseyin B. beraber yaşadığı Merve P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti artınca hamile kadın sehpa üzerindeki silahı alarak kendini vurmak istedi.Silahı elinden almak isteyen adam ile kadın arasındaki arbedede sırasında ateş alan silahtan çıkan kurşun Merve P. 'nin suratına isabet etti. Yanağından giren kurşun kadının kafasının arkasından çıktı. Kadını kanlar içerisinde gören adam kısa süreli şokun ardından polise ve ambulansa haber verdi. Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla inegöl devlet hastanesine götürerek acil serviste tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan yaralı kadın ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi.6 Gün sonra çocuğunu kaybettiOlayın ardından Bursa'da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve P. 5 aylık olan bebeğini kaybetti. Uzun süren tedavinin ardından %54 engelli olan Merve P. taburcu edildi. Halen tedavilerine devam eden kadın eski sağlığına kavuşamadı.İlk kez hakim karşısına çıktıOlaydan sonra tutuklanan Hüseyin B.'nin yargılamasına ise inegöl ağır ceza mahkemesinde görülmeye başladı. Tutuklu sanık Hüseyin B olay günü sehpanın üzerine duran silahı Merve P'nin almaya çalıştığı belirterek, ben elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu onu kesinlikle bilerek vurmadım.Mahkemeye gelen mağdur Merve P. ise ben olay öncesini nede sonrası hiç bir şey hatırlamıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin B.'den başkası yapmamıştır. %54 engelli durumdayım çocuğumu kaybettim şahıstan davacıyım.Mahkeme 21 şubat tarihine ertelendi. - BURSA