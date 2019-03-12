Hamile Kadın Çantadan Cep Telefonu Çaldı

İstanbul
'dan geldiği Samsun
'da 2 ayrı kadının çantasından cep telefonunu çalan hamile kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelen, 2 ayrı kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddia edilen S.Z.(19) adlı hamile kadın, polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak Canik
ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan S.Z. iki ayrı hırsızlık suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
İstanbul, Samsun, 3. Sayfa
Kaynak: İHA