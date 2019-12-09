Haberler » Güncel » Hamile kadın, 'dayak' ve 'gasp' iddiasıyla sevgilisinden şikayetçi oldu - Haber

Hamile kadın, 'dayak' ve 'gasp' iddiasıyla sevgilisinden şikayetçi oldu

EDİRNE'de, hamile F.O., birlikte yaşadığı R.A. hakkında kendisini dövüp, yüzüne kezzap atmakla tehdit ederek, parasını gasbettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

09.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:18Hamile kadın, 'dayak' ve 'gasp' iddiasıyla sevgilisinden şikayetçi oldu

EDİRNE'de, hamile F.O., birlikte yaşadığı R.A. hakkında kendisini dövüp, yüzüne kezzap atmakla tehdit ederek, parasını gasbettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. R.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde yaşayan hamile F.O., 6 yıldır nikahsız birlikte yaşadığı R.A.'yı kendisini döverek, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, zorla parasını aldığı iddiasıyla polise şikayet etti. F.O., karakolda verdiği ifadesinde, "R.A. ile 6 yıldır nikahsız birlikte yaşıyoruz. Kendisinden hamileyim. Bana 'Kahveye gideceğim, bana para ver' dedi. Ben de 'Param yok' dedim. Bunun üzerine beni tekme tokat dövdü daha sonra 'Seni kezzap dökerek yakarım' şeklinde tehdit ederek, paramı aldı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi. , F.O.'nun şikayeti üzerine R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02 ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimetin belgeleri ortaya çıktı - Haber
19:01 Erzincan'da otobüs kazası - Haber
19:00 Sivas 100 yıl önce sivas'ta kurulan kadın cemiyetinin yıl dönümü kutlandı - Haber
19:00 İmamoğlu'ndan melen ve kanal istanbul açıklaması -1 - Haber
18:58 Kahramanmaraş'ta kar temizleme çalışmaları sürüyor - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
17:40 İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
9.12.2019 19:06:07