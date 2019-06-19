19.06.2019 17:41
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Hamile kadın kazada öldü, eşi ağır yaralı

Hamile kadın kazada öldü, eşi ağır yaralı

MERSİN'de, tankere arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, 4 aylık hamile eşi öldü.

MERSİN'de, tankere arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, 4 aylık hamile eşi öldü.
Merkez Akdeniz ilçesi D-400 karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, plakası alınamayan motosikletin sürücüsü Gökhan Kara (26), yine plakası öğrenilemeyen bir tankere arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile sürücü Gökhan Kara ve motosikletin arkasında arkasında oturan 4 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Gürcunur Kara yola savruldu. Çevredekiler tarafından çağırılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Gürcunur Kara, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Gökhan Kara ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Mersin
Kaynak: DHA
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