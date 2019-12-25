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Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı

Malatya'da 7 ay önce evlendiği eşi ve ailesinden şiddet gören hamile kadın, baba ocağına sığındı. Eşinin yakınları tarafından öldürülmek istendiğini anlatan kadın, kafasına silah dayandığını birçok kez darp edildiğini, şikayetçi olmaması için doktora dahi götürülmediğini iddia etti.

25.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:03 Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı

'da 7 ay önce evlendiği eşi ve ailesinden şiddet gören hamile kadın, baba ocağına sığındı. Geçtiğimiz günlerde boşanma davası açtığı eşinin yakınları tarafından öldürülmek istendiğini iddia eden genç kadın, artan kadın cinayetlerinin son kurbanı olmamak için yetkililerden yardım istedi.

DARP EDİLDİĞİNİ KAFASINA SİLAH DAYANDIĞINI SÖYLEDİ

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan Dilan K., 7 ay önce görücü usulü ile tanıştığı H.K. ile dünya evine girdi. İstanbul'da yaşamaya başlayan Dilan K.'nın hayatı, iddiaya göre, gördüğü şiddet nedeniyle kabusa döndü. Malatya'daki ailesi ile görüşmesine bile izin verilmeyen genç kadın, bir fırsat bulup babasına sosyal medyadan ulaşınca polisin devreye girmesi ile baba ocağına sığındı. 3,5 aylık hamile Dilan K., eşinin annesinin de baskısına maruz kaldığını, bu süreçte hayatının cehenneme döndüğünü savundu. Ailesi ile görüşmesine izin verilmediğini anlatan Dilan K., eşinin ailesi tarafından kafasına silah dayandığını, birçok kez darp edildiğini, şikayetçi olmaması için doktora dahi götürülmediğini iddia etti.

EŞİNİN AKRABALARININ DA SALDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Bu süreçten sonra babasının durumu polise bildirmesi ile kurtulduğunu dile getiren genç kadın, memleketine geldiğini ancak eşi ve ailesinin ölüm tehditlerinin halen sürdüğünü öne sürdü. Bu yaşananlardan sonra ilk olarak eşinin kendisine boşanma davası açtığını, sonrasında kendilerinin de dava sürecini başlattıklarını anlatan Dilan K., Malatya'daki köylerinde babaları ile birlikte traktörde giderken ayrılmak istediği eşinin akrabaları tarafından saldırıya uğradığını da iddia etti. Eşinin akrabalarının başka bir traktörle kendilerinin bulunduğu traktöre bilerek çarptığını söyleyen Dilan, 3,5 aylık hamile olduğunu ve bu saldırının çocuğunun düşürülmesi için olduğunu ileri sürdü.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Dilan K., "Ölmek istemiyorum. Küçük yaşta kardeşim var, ailemin can güvenliği yok. Beni bu durumdan kurtarın. Malatya Valisine de seslenmek istiyorum, bu olayın üzerinde durulsun" dedi.

Dilan K.'nın babası Aslan Aksu da evlendikten sonra kızına ulaşamadıklarını söyledi. Birçok kez denemesine rağmen kızına ulaşamadığını ifade eden Aslan Aksu, "Kızım bir süre sonra beni aradı 'annem ve kardeşimle görüşmek istemiyorum' dedi. Kızımın baskı altında bunları söylediğini hissettim. Sonrasında ise kızım bana mesaj attı ve beni kurtar dedi. Bende hemen İstanbul'a gittim. Kızımla beni görüştürmediler bunun üzerine polis merkezine gittim ve kızımı polis ile birlikte kurtardık" şeklinde konuştu.


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Kaynak: İHA

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