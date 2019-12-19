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Hamile kadını iple dördüncü kattan indiren genç: Sarkıttık aşağı sağ salim indi aşağıya

GAZİOSMANPAŞA'da bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan hamile kadını komşuları dördüncü kattan sarkıttıkları iple aşağı indirdi.

19.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:39 Hamile kadını iple dördüncü kattan indiren genç: Sarkıttık aşağı sağ salim indi aşağıya
GAZİOSMANPAŞA'da bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan hamile kadını komşuları dördüncü kattan sarkıttıkları iple aşağı indirdi. O ipi sarkıtan gençlerden Ömer Faruk Yücel konuştu. Yücel, "Ben oturuyordum evde bir bağrışma sesleri duyduk dışarıda. Sonra baktık yangın var, her yerden duman çıkıyor. Biz de kapıyı açınca gördük. Sonra yangın büyüdü. Bir kişi kapısını açık bırakmış sanırım, evinden çok duman çıkıyordu ve cama çıkmak zorunda kalmıştı, boğuluyordu yani. Cama çıkınca biz de korktuk, telaşlandık atlayacak diye, atlıyordu, ilk telefonunu attı aşağıya.  Sonra biz aşağı battaniye attık, birileri de aşağı indi. Ama yeterli değildi. Sonra gittik baktık ip bulduk bir yerden, sarkıttık aşağı. O da tutundu sağ salim indi aşağıya. Şu an haberimiz yok kendisinden ama inşallah bir şeyi yoktur. İnince hamile olduğunu gördüm, iyiydi ama korkuyordu sadece" dedi.

 


- İstanbul

Faruk Yücel, Güncel

Kaynak: DHA

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