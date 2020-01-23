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Hamile kadını taşırken kara saplanan ambulansı köy muhtarı kurtardı

Eflani ilçesinde, doğum sancıları başlayan kadını taşıyan ve karda mahsur kalan ambulans, traktörle çekilerek kurtarıldı.

23.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:34Hamile kadını taşırken kara saplanan ambulansı köy muhtarı kurtardı
ilçesinde, doğum sancıları başlayan kadını taşıyan ve karda mahsur kalan ambulans, traktörle çekilerek kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bakırcılar köyünde yaşayan Seher Cengiz'in (19) doğum sancıları başlayınca ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Köye gelen sağlık ekibi, hamile kadını alarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek üzere yola çıktı. Ambulans, ilçe merkezine doğru ilerlerken Çukurgelik köyü yakınlarında kara saplandı.
Durumun 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine UMKE aracı yönlendirildi.
Bu sırada durumu gören Çukurgelik köyü muhtarı Şirin Alpaya, kara saplanan ambulansı traktörü ile çekerek kurtardı. UMKE aracı ise olay yerine varmadan geri çevrildi.
Yoluna devam eden sağlık ekipleri, hamile kadını Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Eflani, Güncel

Kaynak: AA

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