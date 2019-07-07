Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı!

İstanbul, Pendik'te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti.O magandalardan birinin ünlü baklavacı Hasan Sel, yanındaki kişinin ise Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı.Hasan Sel'in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerinin sahibi olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Pendik'te D-100 karayolunda emniyet şeridinde seyreden bir araç trafik polisini görünce direksiyonu araçların üzerine kırdı ancak normal şeridinde seyreden bir araç trafik magandalarına yol vermedi. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arkadan gelen araçta bulunan iki kişi yol vermeyen araçtaki çiftin önünü kesti. Sürücüyü araçtan indirmek isteyen iki maganda aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi.Olay büyük tepki çekti. Hamile kadının 'polisi arıyorum' uyarılarına aldırış etmeyen '07 BSS 76' araç plakalı magandalar daha sonra gözden kayboldu.

"POLİS MAGANDALARI ARIYOR"

Sosyal medyaya da düşen görüntülerin ardından birçok vatandaş olaya tepki gösterirken, polisin magandaları yakalama çalışması başlattığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hasan Sel'in Kastamonu'da olduğu ve olaya ilişkin ifade vermek için yarın emniyete gideceği belirtildi.