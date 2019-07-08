Hamile kadının bulunduğu araca saldıran magandaların ifadeleri

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - PENDİK'te trafikte içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel'in emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Hasan Sel'in ifadesinde, "Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım. Sonra aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş sırasında kaput üzerine bastım" dediği öğrenildi.

Pendik'te D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek aynasını kıran Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel'in emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne giderek ifade veren Hasan Sel, Kastamonu'da yaşayan annelerini ziyaret etmek için yola çıktıklarında bu olayın gerçekleştiğini söyledi.





EMNİYET ŞERİDİNDE GİTMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Annesinin şeker komasına girdiği yönünde haber almaları üzerine 6 Temmuz Cuma akşamı yola çıktıklarını söyleyen Hasan Sel'in olayı söyle anlattığı öğrenildi:

Aynı gün 19.00 sıralarında kardeşim Hüseyin Sel idaresindeki araç ile D-100 Karayolu üzerinde seyrediyorduk. Biz güvenlik şeridinde seyretmiyorduk. Şikayetçilerin aracını sollarken araç ani bir şekilde önümüze doğru geçti. Biz ani fren yapıp durduk. Bir hasar oluşmadı. Bizim aracımızın sol şoför tarafı yan aynası katlandı. Bir şey olmadığını gördük. Elimizle önemli değil tarzı işaret yaparak yolumuza devam ettik. O araç sağ tarafımızdan emniyet şeridini de kullanarak yanımıza geldi. Kendi aracının sol tarafı ile bizim aracımızın sağ tarafına yanaşarak kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı. Sonrasında camını aşarak şoför mahallinde bulunan şahıs küfür ve hakaret etti. Biz yine acelemiz olduğu için durmadık. Ben de elimle, 'ne var, hayırdır' işareti yaptım. Küfürlerine küfürle ya da kötü bir sözle karşılık vermedim. Biz yolumuza devam ederken bizi durdurma çabaları devam etti. Sonra arkamıza geçerek trafik yavaşladığı anda arkamızdan çarptı. Bu çarpma aracımıza üçüncü çarpmaydı. Ben ve kardeşim araçtan inerek aracının başına gittik. Biz aracımızdan indiğimizde görüntüye yansımayan tahrik edici el hareketleri yapmaktaydı. Yanına geldiğimde camı açmasını istedim. Camı açmadı. Bana 'aynamı kırdın' diye yan aynasını gösterdi. Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım. Sonra aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş sırasında kaput üzerine bastım. Sonra aracımıza binerek yola devam ettik"





ŞİKAYETÇİ OLDU

Kastamonu'ya hasta olan annesinin yanına gittiklerini söyleyen Hasan Sel'in "Annemizi ziyaret ettikten sonra hakkımızda şikayet olduğunu öğrenerek en kısa sürede polis merkezine geldik. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Ben kesinlikle bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. ve hamileyim diye bağırmasını camlar kapalı olduğu için duymadım. Olay sırasında üzerimde bulunan ruhsatlı tabancamı kendi rızamla polise teslim ediyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ağır tahrik altında olayın yaşandığını öne süren Hasan Sel'in, "Bize küfür etmesinden dolayı ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim" dediği kaydedildi.





HÜSEYİN SEL EMNİYET ŞERİDİNİ ZAMAN ZAMAN KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Sürücü Hüseyin Sel de polis merkezindeki sorgusunda olay akşamı hasta olan annesini ziyaret etmek amacıyla Kastamonu'ya doğru yola çıktıklarını belirterek, "D-100 karayolunda dörtlülerim yanar halde seyir halindeydik. Acelem olduğu için bazı noktalarda emniyet şeridini kullanmış olabilirim. Şikayetçilerin aracını sollarken emniyet şeridinde değildim. Bu araç ani bir şekilde bizim aracımızın önüne doğru geldi. Bizim aracımızın sol şoför yan aynası katlandı. Ona da pardon ve özür mahiyetinde el işareti yaparak yola devam ettim. Sağ taraftan emniyet şeridini kullanarak bizim yanımıza geldi. Kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı. Şoför mahallinde bulunan şahıs camını açarak bize küfür ve hakaret etti. Küfürler bizde ağır tahrik oluşturdu. Biz yine acelemiz olduğu için durmadık. Küfürlerine küfürle ya da kötü bir sözle karşılık vermedik. Sonra arkamıza geçerek trafiğin yavaşladığı bir noktada arkadan çarptı. Ben durdum" dediği öğrenildi.





'OLAYA İŞTİRAKİM OLMAMIŞTIR'

Aracından inmedeki amacının olayı yatıştırmak olduğunu savunan Hüseyin Sel'in "Amacım onları yatıştırmak ve onlarla konuşmaktı. Hiçbir şekilde onlara sözlü veya fiili tahrik edici bir hareketim olmamıştır. Olayı yatıştırmak niyetindeydim. Zaten kaydedilen görüntülerde duruşum bellidir. Ben araç içindeki bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Daha sonra medyaya yansıyan görüntülerde bunu öğrendim. Olay anında aracın camları kapalı olduğu için ve ortamda gürültü olduğu için bayanın söylediklerini duymadım. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Olayda şikayete konu eyleme hiçbir iştirakim olmadı. Şahsıma yapılan linç kampanyası tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Bize küfür edilmesinden dolayı ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı araç sürücüsünden şikayetçiyim" dediği kaydedildi.