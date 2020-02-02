Haberler » Güncel » Hamile kadınının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti - Haber

Hamile kadınının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

VAN'da, doğum sancıları tutan ancak kardan kapanan yollar nedeniyle hastaneye gidemeyen Süheyla Ateş (32), Büyükşehir Belediye ekiplerinin 7 saat süren mücadelesi sonucu sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

02.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:43Hamile kadınının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

VAN'da, doğum sancıları tutan ancak kardan kapanan yollar nedeniyle hastaneye gidemeyen Süheyla Ateş (32), Büyükşehir Belediye ekiplerinin 7 saat süren  mücadelesi sonucu sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Bahçesaray ilçesine bağlı Yaylakonak Mahallesi'nde yaşayan Süheyla Ateş'in doğum sancıları başladı. Mahalle yolu kardan dolayı kapalı olunca, Ateş'in yakınları yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan mahalleye 7 saat süren zorlu çalışmanın ardından ulaşabildi. Sağlık ekipleri, yolu açılan mahallede Ateş'e ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doğum Servisine alınan Ateş, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ateş, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.



Van, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:11:03