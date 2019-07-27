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Hamile kediyi öldürten çocuklara sahip çıkan Haluk Levent'ten çarpıcı açıklama!

Hamile kediyi Pitbull köpeğinin önüne atan çocuklara sahip çıkacağını söyleyen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Levent, "Çok dost kaybedebilirim bu gidişle. Dostlarım beni affedin" dedi.

27.07.2019 16:00
Hamile kediyi öldürten çocuklara sahip çıkan Haluk Levent'ten çarpıcı açıklama!

Kurucusu olduğu AHBAP'a gelen yardım talepleriyle yoğun bir şekilde ilgilenen ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Adana'da hamile kediyi Pitbull köpeğine atarak parçalatan çocuğa sahip çıkacağı açıklamasıyla sosyal medyada olay olmuştu.

TELEFONUNA GELEN MESAJ VE ÇAĞRI ARTTI

Bu girişimiyle gündemin en çok konuşulan ismi haline gelen Haluk Levent, Twitter'dan çarpıcı bir açıklamada bulundu. Levent, 3 yıl öncesine kadar telefonuna gelen çağrıların ve mesajların oldukça arttığını belirterek, dönüş yapamadığı dostlarından özür diledi.

"ÇOK DOST KAYBEDEBİLİRİM BU GİDİŞLE"

Levent'in paylaşımı şöyleydi: "3 yıl öncesine göre çalan telefonlarım ve gelen mesajlar yüzde 1600 artmış. Birçok arkadaşım onlara dönüş yapmadığımdan şikayetçi. Unutkanlık zaten var. Gelen twitler de bir o kadar arttı. Çok dost kaybedebilirim bu gidişle. Dostlarım beni affedin!"


Haluk Levent, Twitter, Pitbull, Magazin

YORUMLAR (17)
KUZEYİN UŞAĞII: KEŞKEM. . ÇUKUR. . EŞKIYA DÜNYA. . KURTLAR VADİSİ VE BUNA BENZER ŞİDDET GERİLİM KABADAYILIK. POMPALI TÜFEK. . . ÖZENDİREN . DİZİLERE DE BİR SES ÇIKARSANIZ. .
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ARİSTOPATATES: Kötü insanlara sahip çıkarak iyi insanlara kötülük yapıyorsunuz.
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ZEYNEP: Evet insanlar ama yetişkin değil .Daha çocuk bunlar doğru eğitimi almış olsalar böyle olmazdı .dışlamak ayırmak ilerde bu çocukları iyice canavarlaştırır.kendi çocuğumuz böyle bir hataya düşse ne yapardık .Allah korusun tabiki çocuğumuzu sevgiyle kucaklardık sahip çıkardık iyi bir kişiliğe kavuşması için didinir dururduk.lütfen empati yapalım.
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ATAK: Bugun kediyi atarlar , yarinda insani. .
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bunları yatıracaksın osmanlı falakasına. hayvanları sevmeyen. insanları sevemez.
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İSOBAB: senıde atarlar umarım cirkin şey
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X-RAY: BU ÇOCUKLARI BU HALE GETİREN SİSTEMİN BOZUKLUĞUNDAN
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ZLH: reklamlar. . .
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HALUK LEVENT BEY: Sizin iyi niyetinizden şüphem yok ama bir hataniz var her insana yardm edilmez lütfen yardım ettiğiniz insanları çok araştırın bu çocuklar için demiyorum genel bir bakış açısı
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: )): ne yani, bu çocukları asalım mı ? keslim mi? eğitmek zorundayız. bugun kediye zarar verenler, ileride insanlarada aynı zararı verebilir. idam edecek durum yok ya çocukları. . . . rehabilite etmek zorundayız. allah göstermesin ya katil olsalar, ya sokakda mafyalık etseler? o bakımdan haluk doğru olanı yaptı. kedi öldü, ama kedi gibi çocukken bizler ne canlıları öldürmedik ? kelebek, böcek, sinek, kurbağa, çekirge, yılan, , kuş avlama, kertengele, karınca, fare vb. . vb. . hepsi bir can bir can taşıyor
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