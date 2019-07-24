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Hamile kediyi pitbulla parçalatan 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da hamile bir kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı.

24.07.2019 17:38 Hamile kediyi pitbulla parçalatan 3 kişi gözaltına alındı
Adana'da hamile bir kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana gelen olayda, 3 kişi, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli hamile kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atıp parçalattı. Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis, 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 13 yaşındaki A.Y., H.P. ve M.Ü. gözaltına alındı. Çocuklar Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çocukların ifadelerinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ADANA

Seyhan, Defne, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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