Haberler » 3. Sayfa » Hamile köpeği çuvala koyup yola attılar - Haber

Hamile köpeği çuvala koyup yola attılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hamile bir köpeği çuvalın içine koyup yol kenarına atarak ölüme terk etti.

28.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:51Hamile köpeği çuvala koyup yola attılar
'nin ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hamile bir köpeği çuvalın içine koyup yol kenarına atarak ölüme terk etti.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Sumbas ilçesi yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi ana giriş kapısının yanında yol kenarında hamile olduğu öğrenilen köpek çuval içine konulup ölüme terk edildi. O esnada otomobili ile yolda seyir halinde olan Menduh Çolakça isimli vatandaşın 7 yaşındaki oğlu "Baba çuval kıpırdıyor" dedi. Bunun üzerine otomobili durdurup araçtan inen Menduh Çolakça yol kenarındaki çuvalın yanına yaklaştığında bir köpeğin kafasının çuvaldan çıktığını fark etti. Çuvalı yırtarak köpeği çuvaldan çıkaran Çolakça daha sonra köpeğin kafasına bağlanmış ipi de çözdü. Çuvaldan ve ipten kurtulan ve hamile olduğu öğrenilen köpek ise kurtarılınca olay yerinden kaçtı.

Olayı canilik olarak nitelendiren Menduh Çolakça, "Akşam saatlerinde oğlumla seyir halindeydim. Oğlum 'baba çuval kıpırdıyor köpek var içinde' dedi. Bende araçla durdum. Köpeği çuvaldan çıkardım. Köpek hamileydi. Sonra sevinerek kaçarak gitti. Böyle vicdansızlık, canilik olmaz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:23 Esenler'de elektrik panosu patladı, dumandan 15 kişi etkilendi
01:11 Birçok suçtan kaydı bulunan şahıs, cezaevinde öğrendiği yöntem ile dışarıda dolandırıcılık yapınca...
01:02 (ÖZEL) Esenler'de elektrik panosu patladı, dumandan 15 kişi etkilendi
00:47 Gaziantep'te tarihi kitap ele geçirildi
00:45 Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis cezası
20:41 Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
18:17 Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
14:52 Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:12 Lojman satışları başladı! Peşin ödeyene yüzde 10 indirim yapılacak
29.11.2019 01:27:32