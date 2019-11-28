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İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

Osmaniye'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, hamile bir köpeği çuvalın içine koyup yol kenarına atarak ölüme terk etti. O esnada otomobil ile yolda seyir halinde olan bir vatandaş durumu fark edip köpeği kurtardı.

28.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:30

'nin ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hamile bir köpeği çuvalın içine koyup yol kenarına atarak ölüme terk etti.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DİKKATİ KÖPEĞİ KURTARDI

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Sumbas ilçesi yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi ana giriş kapısının yanında yol kenarında hamile olduğu öğrenilen köpek çuval içine konulup ölüme terk edildi. O esnada otomobili ile yolda seyir halinde olan Menduh Çolakça isimli vatandaşın 7 yaşındaki oğlu "Baba çuval kıpırdıyor" dedi. Bunun üzerine otomobili durdurup araçtan inen Menduh Çolakça yol kenarındaki çuvalın yanına yaklaştığında bir köpeğin kafasının çuvaldan çıktığını fark etti. Çuvalı yırtarak köpeği çuvaldan çıkaran Çolakça daha sonra köpeğin kafasına bağlanmış ipi de çözdü. Çuvaldan ve ipten kurtulan ve hamile olduğu öğrenilen köpek ise kurtarılınca olay yerinden kaçtı.

"BÖYLE VİCDANSIZLIK, CANİLİK OLMAZ"

Olayı canilik olarak nitelendiren Menduh Çolakça, "Akşam saatlerinde oğlumla seyir halindeydim. Oğlum 'baba çuval kıpırdıyor köpek var içinde' dedi. Bende araçla durdum. Köpeği çuvaldan çıkardım. Köpek hamileydi. Sonra sevinerek kaçarak gitti. Böyle vicdansızlık, canilik olmaz" şeklinde konuştu.

İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: İHA


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