Hamile Nişanlısını Aldatan Anthony Martial, Özür Diledi

Manchester United'ın genç futbolcusu Anthony Martial'in hamile nişanlısını aldattığı iddia edilmişti.Geçtiğimiz hafta The Sun yaptığı haberde Martial'in bir gece kulübünde Malika Semichi adlı bir kadınla tanıştığı ve geceyi otelde geçirdiklerini yazmıştı. Bu haberin ardından bugün Martial'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Martial resmi İnstagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından özür dilerken şunları söyledi: "Geçtiğimiz aylarda yaptıklarımla zarar verdiğim yakınlarım, güzel ailem ve özellikle nişanlımdan özür diliyorum. Hatalar yaptım ve çok üzgünüm. Bu bir daha asla yaşanmayacak."

Martial'in yaptığı bu açıklamaya 8 aylık hamile olan nişanlısı Melanie da Cruz'un tepkisi merak ediliyor. Çiftin bir çocuğu daha bulunuyor.

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