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Hamile olduğu söylenen Şeyma Subaşı'dan ilk açıklama

Sevgilisiyle katıldığı davette şiş karnından dolayı hamile olduğu söylenen Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

20.08.2019 09:58
Hamile olduğu söylenen Şeyma Subaşı'dan ilk açıklama

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün katıldığı davette şiş karnıyla hamile olduğu söylenen Subaşı, iddiaları kısa sürede yalanladı.

"GÖBEK Mİ BEBEK Mİ?"

Senia ile davette poz veren Subaşı, göbeği ile dikkat çekti ve sosyal medyada olay olan fotoğrafa pek çok yorum geldi. Subaşı'nın takipçileri "Bebek mi göbek mi?" diye sormuştu.

"ELBİSENİN KUMAŞI GÖBEĞİME YAPIŞMIŞ"

Magazine bomba gibi düşen iddiayla ilgili açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Ne bebek ne göbek. Fotoğraf çekilirken Guido'nın eli belimde olunca elbisenin askısı aşağıya inmiş, kumaşı da ince olduğu için göbeğime yapışmış. O görüntü için yanlış elbise seçimi diyebilirim. Bu arada herkes elbiseme bayıldı." dedi.

Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

Hamile olduğu söylenen Şeyma Subaşı'dan ilk açıklama

Şeyma Subaşı, Subaşı, Bebek, Magazin

YORUMLAR (5)
SVLY: bir yerden daha nafaka gelse kötü olmaz yani
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D: off bırakın bu kadını rahat artık
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HER GÜN ŞEYMA: Her gün aynı kişiyi haber yapacak kadar seviyesiz ve basitsiniz.
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......: sende hergün aynı haberi açıp okucak kadar acizsin
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KARAYEL: bırak bu işleri. . Türk bir arkadaş bul artık. . ha Guido da ne dur. . !
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