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Hamile olduğunu duyuran Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanma kararı aldı

Uzun süredir tüp bebek tedavisi gören ve geçtiğimiz gün hamile olduğunu açıklayan Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanma kararı aldı.

19.08.2019 15:59
Hamile olduğunu duyuran Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanma kararı aldı

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında dünya evine giren Seren Serengil ve Yaşar İpek, boşanmaya karar verdi. Uzun süredir tüp bebek tedavisi gören ve şimdilerde hamile olan Seren Serengil, eşini takipten çıkartarak tüm fotoğraflarını sildi.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Şarkıcı Yaşar İpek ile evli olan Seren Serengil'in bebek haberleri sonrası yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı. İkili birbirlerini takipten çıkartarak birlikte olan fotoğraflarını sildi.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Seren Serengil, Instagram hesabından Cemal Süreya'nın, "Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar; kendi başının çaresine bakmaya öğrenmiş kadınlardır derim" sözünü paylaştı. Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ise boşanma iddiaları güçlendirdi.

STRESTEN UZAK DURMASI GEREKİYOR

Anne olmayı çok isteyen ve bu konuda fedakarlık yapmaktan kaçınmayan Serengil'in doktorunun tavsiyesi üzerine bir buçuk ay tekerlekli sandalyeyle yaşayacağı öğrenilmişti. Zorlu bir dönemden geçen sunucuya yüksek sesli konuşmak dahil her türlü stres yaratacak şeyler yasaklanmıştı.

Hamile olduğunu duyuran Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanma kararı aldı

Seren Serengil, Yaşar İpek, Magazin

YORUMLAR (8)
ELİF: inşallah kızı olur
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ASLIMSUUU: NAZAR DEĞMESİN DİYE ÇOK GĞZEL HAREKETLER BUNLAR :))
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6.FİLO: Yaşar İpek bir alo de gelmezsem gençliğim solsun diye şarkı söylüyordun demek yalan söylüyormuşsun yalancı seni
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EZGİ: üzüldüm :(
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BALÇOVALI: Selam.Ezgi hanım.İyi tatiller.
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NEYİN HAVASI: bizim analarımız ne yapaydı sırtında bebe elinde çapa tarlada yada elinde bomba çanakkalede bunlarda varlık içinde bi havadalar biraz cefa çekince kıyamet kopuyor hakiki kadın yaşadıgı durumu böyle ortama yaymaz iki dk içinde tutsalar neysee ya linç edilmeye hazırım buyrun
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YASEMİN: Yahu ne bekliyorsunuz. . herşey reklam kokuyor
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BALÇOVALI: Selam.Yasemin hanım.İyi tatiller.
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