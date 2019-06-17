Hamile sevgilisini bırakıp spor spikeri ile aşk yaşayan Tuncay Şanlı 1 yıl sonra ortaya çıktı

Eski futbolcu Tuncay Şanlı, BeIn Sports spikerlerinden Seyhan Şaşko ile Ocak 2018'de flört etmeye başlamıştı. O günlerde Tuncay Şanlı'nın eski aşkı Melis Sayım hamileydi. Hatta Melis Sayım ihanete uğradığını iddia etmişti.

1 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTILAR

Hamile sevgilisini bırakıp ortalardan kaybolan Tuncay Şanlı, bir yıl sonra Bodrum'da sevgilisiyle görüntülendi.

"ÇOCUĞUNA BAKMIYOR"

Haziran 2018'de de Melis Sayım oğulları Ömer'i dünyaya getirmişti. Sayım daha sonra "Çocuğuna bakmıyor" diyerek eski futbolcuya nafaka davası açmıştı.