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Hamilelik döneminde diş röntgeni tehlikeli mi?

Dt.Pertev Kökdemir, hamilelik döneminde hastaların çoğunun röntgen çekiminin zararı konusunda endişeli olduğunu belirtti ve bu konuda açıklamalarda bulundu.

23.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:30 Hamilelik döneminde diş röntgeni tehlikeli mi?

Hamilelik sırasında bebeğin olduğu bölge dışında çekilen herhangi bir görüntüleme yönteminde, bebeğe ulaşan doz, zarar verebilecek dozun çok altındadır. Özellikle gerekli koruma önlemleri (kurşun önlük) alındıktan sonra maruz kaldığı doz minimum düzeye inmektedir. Ancak koruyucu önlemler ile radyasyon seviyesi minimuma düşse de , radyasyonun hiçbir dozunun yüzde yüz güvenli olmadığı düşünüldüğü için bebeğin ya da annenin hayatını tehlikeye sokacak durum/hastalık olmadığı sürece hamilelerde röntgen çekilmemelidir.


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Kaynak: Bültenler

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