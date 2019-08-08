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Hamilelik kilolarını veren Kıvılcım Ural, fit görüntüsüyle dikkat çekti

Solist Kaan Tangöze ile evli olan ve Ocak ayında kızını kucağına alan Kıvılcım Ural, doğum kilolarından kurtularak bikinili poz verdi.

08.08.2019 13:26
Hamilelik kilolarını veren Kıvılcım Ural, fit görüntüsüyle dikkat çekti

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze ile 5 aylık hamileyken nikah masasına oturan Kıvılcım Ural, bikinili fotoğraflarını paylaştı.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Hamilelik sürecinde çok kilo almayan Kıvılcım Ural, yaz ayına fit vücuduyla girdi. Doğum sonrası kilolarını kolay bir şekilde veren Ural, renkli bikinileriyle verdiği pozlarla beğeni topladı. Son olarak yeşil bikinisiyle poz veren Ural, fotoğrafı "Sevgilim çok güzel fotoğraf çeker" notuyla paylaştı.

KIVILCIM URAL KİMDİR?

Kaan Tangöze ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Kıvılcım Ural, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı. 60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural'ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilendi.

Önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Kıvılcım Ural, ardından 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nde tamamladı.

Müzisyen ailede doğan Kıvılcım Ural çocukluğundan beri müziğe düşkün olmuştur. İlk zamanlarda bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle paylaşan Kıvılcım Ural müziğin yanı sıra kısa film, dizi, reklam ve müzik kliplerinde ekran yüzü olarak yer aldı. Kıvılcım Ural son olarak "Rüya raporları" isimli müzik albümünü çıkardı.


Kıvılcım Ural, Kaan Tangöze, Magazin

YORUMLAR (3)
RACO: ali babacan parti kuruyomuş kurunda alın boyunuzun ölçüsünü millete 20 sene çektirdiniz şimdi yalanla dolanla bi 20 sene dahamı kitleyeceksiniz hadi ordan 2023ten sonra yargıya hadi
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ŞAPKACI: BİRDE YILDIZLARI SEVDİM ''EYLÜL'' AKŞAMLARINDA GELİP GÖZLERİNDE DURDULAR. BEN SENİ HİÇ SEVMEDİM Kİ!
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EYLÜL: ÜNLÜLERİ BU HALLERİNİ MAGAZİN MUHABİRLERİ ÇEKMEK İÇİN SAATLERCE BEKLERDİ . . ŞİMDİ İSE KENDİLERİ FOTOSHOP YAPIP SOSYAL MEDYADAN SERVİS EDİYORLAR. . . . . . MAGAZİN MUHABİRLERİ İŞSİZ KALACAK. . . . . .
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