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Hamilelikte folik asit kullanımı bebekleri koruyor

KADIN Hastalıları ve Doğum uzmanı Opr.Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, hamilelikte folik asit kullanılmaması durumunda doğacak bebeğin birçok sağlık sorunu ile dünyaya gelebileceğini söyledi.

07.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:48
Hamilelikte folik asit kullanımı bebekleri koruyor

KADIN Hastalıları ve Doğum uzmanı Opr.Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, hamilelikte folik asit kullanılmaması durumunda doğacak bebeğin birçok sağlık sorunu ile dünyaya gelebileceğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıları Uzmanı Opr. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, hamilelikte folik asit kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi. Folik asit kullanımını tavsiye ettiklerini dile getiren Salihoğlu, "Folik asit B vitamini türevidir. B9 vitaminidir, folat diye bilinir. Buradan anne adaylarına sesleniyorum; Mutlaka gebelik planlıyorlarsa, gebelik oluşmadan önce, 46 hafta arası öncesinde mutlaka folik asit kullanmalarını öneriyorum. Çünkü folik asitin ilk 4 haftada bebeğimizin beyin ve omurilik gelişimi tamamlandığı için, bu süreçte yeterli düzeydeki kullanımı beyin ve omurilik gelişimindeki bir takım kusurları, anomalileri engellemektedir. O yüzden gebelik planlayan anne adaylarına da mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Gebelik oluştuğu takdirde de yine ilk 12 hafta içinde folik asit kullanımına devam ediyoruz" dedi.

'FOLİK ASİTLİ GIDALAR BOL TÜKETİLMELİ'

Salihoğlu, folik asitin tahıl ve yeşil yapraklı sebzelerde yüksek oranda bulunduğunu ifade ederek, "Folik asit kullanımı aslında Türkiye'de çok yaygındır. Bizim yemek kültürümüzde, toplumsal alışkanlığımızda, gıdalarımızda çok fazla bulunmaktadır. En fazla mercimekte, kuru fasulyede, tahıllarda, avokado, brokoli ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunmaktadır. O yüzden anne adaylarımıza mutlaka bu tarz sebzeleri, gıdaları bol tüketmelerini öneriyoruz. Folik asit kullanılmadığı takdirde nöral tüp defekti dediğimiz spina bifida, omurgasında açıklıklar ve beyin omurgasında kese ile doğan bebekler ya da anelsefali dediğimiz beyin gelişimi olmayan bebekler dünyaya gelmektedir. Yakın bir zamanda dışında Norveç'te yapılan bir araştırmada folik asit kullanıldığı takdirde bu tarz doğumların yüzde 70-80 oranında azaldığı bildirilmiştir. " diye konuştu.

Kadınların gebelik planladığı dönemde mutlaka folik asit kullanmaya başlanması gerektiğini vurgulayan Salihoğlu "Hastalar genelde adet rotarı ile geliyor ve gebeliklerin çoğu da plansız olduğu için gebe bir şekilde geliyorlar. Biz gebelik teşhisini koyar koymaz mutlaka folik asiti kullandırıyoruz. Ancak buradaki en önemli kriter, gebelik planladığımız dönemde folik asiti kullanmalıyız. Bebeğin beyin ve omurilik gelişimi ilk 4 haftada olduğu için zaten anne adayı gebe olduğunu bildiği anda 5'inci haftaya girmiş oluyor. O yüzden gelişim tamamlandığı için kullanılan folik asitin nöral tüp defekti önleyici etkisi kalmıyor" dedi.

'DÜNYA SAGĞLIK ÖRGÜTÜ ÖNERİYOR'

Folik asit alınmadığı takdirde çok ciddi sorunların çıkabileceği uyarısı yapan Salihoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü de anne adaylarına 2 vitamini mutlaka replasman olarak öneriyor. Bunlardan biri folik asit diğeri demir. Aslında günlük gıda alımımızda folik asiti alıyoruz ancak gebelik oluştuğu takdirde ihtiyaç arttığı için folik asit replasmanı öneriyoruz. Bazen hastalar bize 'Hocam folik asiti fazla alırsak bir sıkıntı olur mu?' diye soruyor. Şu anda kesin bir sonuç yok ama folik asit fazlalığı herhangi bir zararı göstermemiş, ama eksikliğinde çok ciddi problemler ortaya çıkıyor. Hatta folik asit replasmanını almayan annelerin bebeklerinda otizm riski fazlalığı mevcuttur. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız, anne adaylarının gebelik planladığı dönemde ilk 46 hafta civarı, gebelik oluştuktan sonra da ilk 3 ay mutlaka folik asit replasmanı öneriyor. Lütfen sağlıklı bebekler dünyaya getirmek adına yeterli ve dengeli bir şekilde beslenelim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Anne, Sağlık
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