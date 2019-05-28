Hamilelik süresince seyahat edilecek ay!

HAMİLELİKTE SEYAHAT GÜVENLİ MİDİR?

Hamilelikte seyahat çoğu kadın için güvenlidir. Siz ve karnınızdaki bebek sağlıklı olduğu sürece hamileliğin 36. haftasına kadar yolculuk etmek güvenlidir.

HAMİLELİKTE YOLCULUK İÇİN EN UYGUN ZAMAN HANGİSİDİR?

Yolculuk için en uygun zaman hamileliğin ortasındaki dönem olan 14 – 28. haftalar arasıdır. Gebelikle ilgili sorunlar çoğunlukla ilk ve sonuncu üç ayda ortaya çıkar.

GEBELİĞİN HANGİ DÖNEMİNDE SEYAHAT ETMEK ÖNERİLMEZ?

Preeklampsi, erken membran rüptürü ve erken doğum sancısı da dahil olmak üzere gebelikle ilgili belli komplikasyonlar varsa seyahat etmeniz önerilmez. Birden fazla bebeğe hamile iseniz yolculuk etmek iyi fikir olmayabilir.

BİR YOLCULUĞA ÇIKMADAN ÖNCE NE YAPMALIYIM?

Yola çıkmadan önce kadın – doğum doktorunuzla bir check – up ayarlayın.

Tahmini doğum tarihinizi öğrenin.

İhtiyaç duyabileceğiniz her tür reçetesiz ilacı, ağrı kesiciler, hemoroid kremleri, bir ilkyardım kiti ve prenatal vitaminleri yanınıza alın. Reçeteli ilaçlarınızı da yanınızda bulundurun.

ARABA İLE YOLCULUK İÇİN NELER ÖNERİRSİNİZ?

Araba yolculuğu yaparken her gün olabildiğince kısa yolculuk edin. Araba sürerken her zaman emniyet kemeriniz takılı olsun. Kemeri karnınızın altından ve kalçanın üstünden bağlayın. Omuz kemerini karnınızın kenarına ve göğsünüzün ortasına (göğüsleriniz arasında) yerleştirin. Yolda sık sık durun. Böylece hareket edebilir ve bacaklarınızı uzatabilirsiniz.

UÇAK YOLCULUĞU İÇİN ÖNERİLERİNİZ NELERDİR?

Uçuşunuzu ayarlarken doğum tarihinizi göz önünde bulundurun. Gebeliğin 36. haftasından önce tüm uçuşlarınızı tamamlayın. Bazı yurt içi havayolları gebeliğin son ayında uçuşu yasaklar ya da uçuşa uygun olduğunuza dair doktor raporu ister. Uluslararası uçuşlar için bu tarih daha da erkendir, kimi zaman gebeliğin en fazla 28. haftasına kadar uçuşa izin verilmektedir. Yolculuğunuzu planlarken havayolu şirketinin poliçesini kontrol edin.

Kolayca kalkabilmek ve bacaklarınızı esnetebilmek için koridor tarafından kotuk alın. Her iki saatte bir bunu yapmayı sağlayın. Uçuştan önce gaz yapan yiyecekler ve karbonatlı içecekler tüketmeyin. Uşak içindeki düşük hava basıncı yüzünden gaz genişler ve rahatsız hissettirir. Emniyet kemeriniz sürekli takılı olsun.

GEMİ İLE YOLCULUK İÇİN ÖNERİLERİNİZ NELERDİR?

Gemide bir doktor ya da hemşire bulunduğundan emin olun. Gideceğiniz yerlerde modern tıbbi kuruluşların bulunduğundan emin olun. Yola çıkmadan önce deniz tutmasına karşı alabileceğiniz ilaçların güvenli olup olmadığını öğrenmek üzere kadın doğum uzmanınızla görüşün. Gemi yolculuğu yapan kişiler için nörovirüs enfeksiyonu bir endişe sebebidir. Nörovirüsler 1-2 gün boyunca ciddi bulantı ve kusmaya yol açan bir grup virüstür. İnsanlar kolayca yedikleri yemeklerden, içtikleri içeceklerden ya da bu virüsle kirlenmiş yüzeylerden bu virüsü alabilirler. Gemide iken sık sık ellerinizi yıkayın. Aynı anda hem bulantı hem kusmanız varsa tıbbi yardım alın.

YOLCULUK SIRASINDA NE ZAMAN ACİL TIBBİ BAKIM ARAMALIYIM?

Aşağıdakilerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde hastaneye gidin veya acil tıbbi yardım alın:

Vajinal kanama

Pelvik ya da alt karın bölgesinde ağrı ya da kasılma

Suyunuz gelirse

Geçmeyen baş ağrısı, gözde kırmızı noktalar, görmek ya da görüşte tuhaflıklar, yüz ya da elde şişme.

Ağır kusma ya da ishal

Kaynak: Bültenler