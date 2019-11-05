Hamilelikte uykuyu kolaylaştıracak 8 küçük alışkanlık

AKŞAMLARI HAFİF YEMEK YİYİN: Hamilelik sırasında geceleri deliksiz uyumak istiyorsanız, kızartmalardan ve yağlı yemeklerden uzak durmanız gerekir. Aynı şekilde bazı meyveler de yağlı yemekler ve kızartmalar gibi yemek borusunda reflüye enden olarak rahatsızlık verir ve iyi bir uyku uyumayı güçleştirir.

Yatmadan en az üç sat önce yemek yemeniz gerekir; bu sabah uyanmadan önce acıkmanızı ve bu yüzden gece boyunca bulantı çekmenizi önleyecektir.

YATACAĞINIZ ODAYI HAZIRLAYIN: Yatağa gitmeye karar vermeden önce odayı toplayın. Bu rahatlamanızı ve konforlu hissetmenizi sağlayacaktır.

ODANIZI HAVALANDIRIN: Yatmadan önce rutubeti atmak ve istenmeyen kokuları uzaklaştırıp içeri temiz hava girmesini sağlamak için odayı havalandırmayı unutmayın. Yaz ve kış oda sıcaklığının 19°C olmasına dikkat edin.

SAKİNLEŞİN: Uyumadan önce kendinizi sakin hissetmeniz önemlidir, bunun için telefonunuzu, televizyonu ve tüm diğer elektronik aletleri yatmadan 30 dakika öncesinden kapatmanız iyi olacaktır. Bu sakinleşmenize yardım edecektir.

DUŞ ALIN: Ilık suyla duş almak ve ardından derideki gerginliği azaltacak kremlerle masaj da hoşunuza gidecektir. Bu beyninizin uykuya hazırlanmasını kolaylaştırır.

ILIK İÇECEKLER: Uykuya hazırlanma rutinine bir bitki çayı ya da ılık bir bardak süt eklemenizi de öneririz. Fakat çok fazla içmeyin, aksi takdirde gece tuvalete gitme ihtiyacı duyabilirsiniz.

KOKU: Rahatlamak için yastığınıza lavanta kokusu ya da sevdiğiniz parfümden serpin.

RAHAT GİYİNİN: Hamilelik sırasında uykuya yardımcı olması için pijamaların rahat, üste iyi bir şekilde oturan ve sıcak ya da rahatsız hissettirmeyecek bir malzemeden yapılmış olması gerekir.