Hamileyken alkol kullandığı için eleştirilen İpek Tanrıyar'dan takipçilerine hakaret: Köpekler havlıyor

Geçtiğimiz haftalarda eşi oto hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan ve şimdilerde 2 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, Instagram hesabından "Ağaç yaşken eğilir baby" notuyla şarap fotoğrafı paylaştı. Tanrıyar'ın paylaşımına "Çok acımasız ve insafsızsın" yorumları yapıldı. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Tanrıyar, yeni bir paylaşım yaparak takipçilerine hakaret etti.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Hamile olduğunu açıklayarak hayranlarına müjdeyi veren İpek Tanrıyar, önceki akşam Instagram hesabından elindeki içki bardağıyla fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı "Ağaç yaşken eğilir baby" notuyla paylaşan Tanrıyar'a tepki üstüne tepki yağdı. Tanrıyar ise "Karnındaki bebeğini düşünmüyor musun?" diyerek tepki gösteren takipçilerine "Akşam bir kadeh şarap içtik, baktım bütün köpekler havlıyor" diyerek karşılık verdi. Tanrıyar'ın bu paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi.

EŞİ OTO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINDI

Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yürütülen operasyonda, oto hırsızlık şebekesiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Evler'in ağır hasarlı araçları ucuza alarak araçları bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan bir hırsızlık şebekesi ile bağlantısı nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Çetenin 22 lüks aracın kimliğini değiştirerek yaklaşık 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.