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Hamileyken alkol kullandığı için eleştirilen İpek Tanrıyar'dan takipçilerine hakaret: Köpekler havlıyor

2 aylık hamile olan sunucu İpek Tanrıyar, önceki akşam "Ağaç yaşken eğilir" notuyla içinde içki bulunan bir kadehin fotoğrafını paylaştı. Tanrıyar, bebeğini düşündüğü için kendisine tepki gösteren takipçilerine "Köpekler havlıyor" diyerek karşılık verdi.

06.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:08

Geçtiğimiz haftalarda eşi oto hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan ve şimdilerde 2 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, hesabından "Ağaç yaşken eğilir baby" notuyla şarap fotoğrafı paylaştı. Tanrıyar'ın paylaşımına "Çok acımasız ve insafsızsın" yorumları yapıldı. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Tanrıyar, yeni bir paylaşım yaparak takipçilerine hakaret etti.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Hamile olduğunu açıklayarak hayranlarına müjdeyi veren İpek Tanrıyar, önceki akşam Instagram hesabından elindeki içki bardağıyla fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı "Ağaç yaşken eğilir baby" notuyla paylaşan Tanrıyar'a tepki üstüne tepki yağdı. Tanrıyar ise "Karnındaki bebeğini düşünmüyor musun?" diyerek tepki gösteren takipçilerine "Akşam bir kadeh şarap içtik, baktım bütün köpekler havlıyor" diyerek karşılık verdi. Tanrıyar'ın bu paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi.

EŞİ OTO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINDI

Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yürütülen operasyonda, oto hırsızlık şebekesiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Evler'in ağır hasarlı araçları ucuza alarak araçları bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan bir hırsızlık şebekesi ile bağlantısı nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Çetenin 22 lüks aracın kimliğini değiştirerek yaklaşık 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.

2 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, içki kadehiyle fotoğraf paylaştı2 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, içki kadehiyle fotoğraf paylaştı

Hamileyken alkol kullandığı için eleştirilen İpek Tanrıyar'dan takipçilerine hakaret: Köpekler havlıyor

İpek Tanrıyar, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
ZİYAA:Hani vişne suyuydu la ne oldu? Vişne suyu diyen aptallara sözüm. . .
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ADINIZI YAZIN:BÖYLE İNSANLAR ÜLKEMDE SANATÇI DIYE DOLANIYOR. COK YAZIK. .
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PAŞALI:Bebek dünya ya geldiğinde süt yerine biberonda alkol içecek :) Bebek ne yapsın alkol anne karnında bağımlılık yapmış.
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XXX:rezil. . . .
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FEDAİ:motorlar gündem olmak için gene sahneye çıktı :)
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