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Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu

6 aylık hamileyken nişanlısı Temel Kankıran tarafından darp edilen oyuncu ve model Ceren Kaplakarslan, anne oldu. Bebeğinin adını Tuva koyan Kaplakarslan ilk fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

21.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:20

Şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi oyuncu ve model Ceren Kaplakarslan, geçen ekim ayında nişanlısı Temel Kankıran tarafından hamileyken darp edilmiş, şikayetçi olmuştu. 6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci'yi silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan yapımcı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti.

RAFET EL ROMAN DESTEK OLMUŞTU

Şarkıcı Rafet El Roman da Ceren Kaplakarslan'ın sevgilisinden şiddet görmesine çok üzülmüş, eski eşinin yanında olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Olaydan sonra tedavi olan Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci'yle Amerika'ya gitmişti.

KIZINI KUCAĞINA ALDI

Ceren Kaplakarslan'dan müjdeli geldi. Amerika'da bir kız bebek dünyaya getirdi. Adını Tuva koyan Kaplakarslan, ilk fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınladı. Oyuncunun Temel Kankıran'a açtığı davalar ise hala sürüyor.

Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu

Ceren Kaplakarslan, Rafet El Roman, Anne, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
SAKARYALI HATUN:Hastanede, doktor filmimi çekti. Doktora, “hangi kanalda oynar?” dedim. Adam hipokrat yeminini bozdu, beni kovalıyor. :((((
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DENİZ SAYNUR...:Benim de enn büyuk hayalim Anne olmak inşallah olurum da..
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GAKKO:CEREN''İM HALA AKLIM ERMİYOR , O ROMAN RAFET'' LE NASIL BİRLİKTE OLDUN, SENİ AF EDEMİYORUM.
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SAKARYALI HATUN:Annelik çok güzel bir duygu, ALLAH herkese nasip etsin inşallah, Okulum biter bitmez bende evlenip bebeğimi kucağıma almak istiyorum.
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HERKESE DÜRBÜNLÜ DEYİP DURMA:Sus lan dingil Ziyaa
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YALI ÇAPKINI:Slm sakaryalı kız
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ZİYAA:Ne diyon la lavuk dürbünlü
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