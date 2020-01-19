Hamileyken nişanlısından şiddet gördüğü söylenen oyuncu Ceren Kaplakarslan bebeğini Amerika'da dünyaya getirdi

Rafet El Roman'ın da eski eşi olan oyuncu ve model Ceren Kaplakarslan geçen eylül ayında nişanlısı Temel Kankıran tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Şiddet iddialarının ardından annesiyle ülkeyi terk eden oyuncunun, 2019'un son aylarında Amerika'da kızını dünyaya getirdiği ileri sürüldü.

SİLAH KABZASIYLA VURARAK YARALADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci'yi silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan yapımcı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti.

KIZINI AMERİKA'DA DÜNYAYA GETİRDİ

Ceren Kaplakarslan bir süre hastaneden tedavi olduktan sonra annesi Nuray Deveci'yle Amerika'ya gitti. TV100'ün haberine göre, 31 yaşındaki Kalpakarslan'ın geçen yılın son günlerinde Amerika'da bir kız bebek dünyaya getirdiği ve adını Tuva koyduğu öğrenildi. Kaplakarslan'ın kızının babasına açtığı davalar ise sürüyor.

ESKİ EŞTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel Kankıran'dan şiddet görmesine çok üzüldüğünü belirten El Roman, "Çok üzüldüm Ceren adına. İlişkinin iç yüzü nedir ne oldu bilmiyoruz ama. Ceren'i o şekilde görmek beni içten yaraladı. O benim eski eşim, dostum. Onu o halde gördüğümde şoke oldum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun" demişti.