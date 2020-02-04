Hamileyseniz Koronavirüsü hakkında bilmeniz gerekenler

Hamile olmak aşırı evhamlı olmak için bir bahane değildir ancak son günlerde artan Koronavirüsü haberleri bu durumu zorlaştırıyor. Virüs şu an itibariyle 18 ülkeye yayılmış durumda. Koronavirüs ve hamileliğiniz için ne anlama geldiği hakkında sorularınız olması çok doğal.

HAMİLELERDE ÖLÜM ORANI YÜKSEK

"Bilim dünyası, hamilelerin virüsten nasıl etkileneceği konusunda sınırlı veriye sahip.

Virüsü kaptığınızdan şüpheleniyorsanız öncelikle pnömoni (akciğer iltihabı) ve grip gibi yaygın nedenleri kontrol ettirmelisiniz.

Hamile kadınların bağışıklık sistemleri kolayca düştüğü için solunum yolu hastalıklarına karşı iyi bir direnç gösteremezler. Bu yüzden, 2003 SARS salgını ve 2009 H1N1 salgını gibi salgınlar sırasında hamile kadınlarda daha yüksek ölüm oranları görüldü.

VİRÜS FETÜSE BULAŞIRMI?

Bir ebeveyn Koronavirüs ile enfekte olursa, doğmamış çocuklarına virüs muhtemelen bulaşmayacaktır. Çünkü fetüsten geçtiğini bildiğimiz herhangi bir solunum virüsü yok. Daha önceden kayıt altına alınan doğumlar bunu doğruluyor.

NASIL KORUNMALI?

Hamilelik, vücudun grip gibi enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırır, bu nedenle grip hastalığının önlenmesi için grip aşısı yapılmalı.

Düzenli el yıkama ve el dezenfektanlarının kullanılması, Koronavirüsün yayılmasını ve diğer bulaşıcı hastalıkları önleyebilir.

Hamileyseniz hava sirkülasyonunun iyi olmadığı kalabalık alanlarda bulunmamaya özen göstermelisiniz. Ancak bu yerlerden birine girmeniz gerekiyorsa, ek koruma için Koronovirüs geçirmeyen bir yüz maskesi takmalısınız."

KORONAVİRÜS NEDİR?

İnsanları enfekte ettiği bilinen yedi farklı tipte Koronavirüs vardır. Bu virüslerin birçoğu hafiftir ve soğuk algınlığına neden olur, ancak virüsün bazı formları, özellikle MERS-CoV ve SARS-CoV ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. (CoV: Corona Virus)

Şu anda haber manşetlerinin tepesinde olan Koronavirüs formu 2019-nCoV'dir ve aynı zamanda yeni koronavirüs veya Wuhan koronavirüsü olarak da adlandırılır.

30 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel acil durum ilan etti. Resmi olarak "Uluslararası Bir Sorun- Halk Sağlığı için Acil Durum" olarak bilinen bu terim, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, potansiyel olarak eşgüdümlü uluslararası bir müdahale gerektiren ve birden fazla ülke için bir halk sağlığı riski oluşturan "olağanüstü bir olayı" tanımlamak için kullanılmaktadır.

KORONAVİRÜS NASIL YAYILIR VE HANGİ BELİRTİLERİ GÖSTERİR?

Koronavirüsler; tipik olarak enfekte bir kişiden öksürme veya hapşırma ile havaya geçen solunum damlaları yoluyla diğer insanlara yayılır.

Virüs bulaşmış bir yüzeye dokunmak, ellerinizi yıkamadan önce ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize dokunmak ya da enfekte olmuş bir kişiyle tokalaşmak gibi yakın temaslar virüsü yayabilir.

Koronavirüsüne yakalandığı teyit edilen kişilerde şu belirtiler görülür:

-Ateş

-Öksürük

-Nefes darlığı

Semptomlar, kişi virüse maruz kaldıktan 2 ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir ve etkisi hafiften ciddi vaka durumuna kadar değişiklik gösterebilmektedir."