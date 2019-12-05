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Hamit Altıntop AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:24Hamit Altıntop AA'nın
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Altıntop, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Hamit Altıntop, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafları çok etkileyici bulduğunu ve beğendiğini belirten Altıntop, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Anadolu Ajansı, Hamit Altıntop, Güncel

Kaynak: AA

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