Hamit Tuna Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Hamit Tuna oldu. MHP adayı Hamit Tuna, Mersin büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Mersin büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Hamit Tuna ile ilgili seçim sonuçları ve Mersin büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Hamit Tuna oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Mersin büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Mersin aday yarışı ve Mersin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Mersin Seçim Bilgileri

Mersin büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.155 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.155 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Mersin büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Mersin büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.282.874 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.094.216 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Hamit Tuna, Mersin yarışında % 40,98 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Hamit Tuna toplamda 433.556 adet oy sayısına ulaştı.

Hamit Tuna Kimdir?

1961 yılında Mersin'in Yalınayak Köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.

Önce Gazi Universitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümünü ardından Lefke Avrupa Universitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Endüstri Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okullarında muhtelif dönemlerde Elektrik Bölümü Öğretmenliği yaptıktan sonra ticarete atıldı. MHP yönetim kademelerinde ve il başkanlığı görevlerinde bulundu.

2004 yılında Toroslar Belediye Başkanlığına seçildi. 3 dönemdir bu görevi sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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