Hamlet Collage" Oyunu Tiyatro Festivali'nde Sahnelendi

23 Kasım 2018 Cuma 12:00



23 Kasım 2018 Cuma 12:00

Kanadalı tiyatro ve sinema yönetmeni Robert Lepage'ın uyarladığı ve yönettiği "Hamlet Collage", İKSV tarafından gerçekleştirilen 22. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.Moskova Golden Mask Festivali'nin iş birliğinde festivale konuk olan eser, Zorlu PSM'de sahnelendi.Eserde rol alan Moskova'nın köklü tiyatrosu Theatre of Nations'ın sanat direktörü, ünlü Rus oyuncu Evgeny Mironov, Carl Fillion tarafından tasarlanan ve video sanatının imkanlarını sonuna kadar kullanan bir küp içinde, 11 Hamlet karakterini canlandırdı.Oyunun ardından Festival Direktörü Leman Yılmaz tarafından "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilen sanatçı, festival ekibine teşekkür ederek, "Bu ödül benim için çok kıymetli ve değerli. Bildiğim kadarıyla bundan 15 yıl önce Rus tiyatrosu Türkiye'de bir gösteri yapmıştı.15 yıl sonra da biz Milletler Tiyatrosu olarak buradayız ve bundan da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.Sanatçı, tiyatronun önemine işaret ederek, "Hepimiz bir tiyatronun içinde yaşıyoruz ve hepimiz birer oyuncuyuz. Umut ediyorum ki tiyatro bizi güzelleştirsin. Bütün kötülüklerin üstesinden gelip, bizi güçlü ve sevecen kılsın. Ben buna inanıyorum ve sizlerin de inanmasını istiyorum." dedi.Üç tarafı açık ve video mappingin tüm özelliklerinin kullanıldığı bir küpün içinde gösteri sunan sanatçı, iki saati aşkın süre sahnede kaldı.Sahne Tasarımını Carl Fillion'un üstlendiği gösteride, kostümleri François St-Aubin, ses ve müzikleri Josue Beaucage, videoları ise Lionel Arnould yaptı.