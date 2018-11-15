Hamlet" Kocaelili Tiyatroseverlerle Buluşacak

15 Kasım 2018 Perşembe 10:19



15 Kasım 2018 Perşembe 10:19

İstanbul Devlet Tiyatroları'nca sahnelenen "Hamlet", 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Kocaelili seyircilerle buluşacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, kasım ayında tiyatroseverler için birbirinden güzel oyunları sahnelemeye devam ettiği belirtildi.İstanbul Devlet Tiyatroları'nda sahnelenen "Hamlet" oyununun 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde, Kocaelili tiyatroseverler tarafından izlenebileceği vurgulanan açıklamada, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) sahnelenecek oyunun biletlerinin sadece merkezin gişesinden temin edilebileceği bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Oyun içinde ustaca oyun yöneten, sergileyen, yaşayan, soytarıyla soytarı, saraylıyla saraylı, en akıllı kadar akıllı, kusursuz bir deli olabilecek kadar oyunculukla yoğrulmuş, öte yandan da bir oyuncunun nasıl olup da kılık, kimlik ve varlık değiştirdiğini kendi kendine soran kişi, Hamlet. Hamlet'in üslubu gibi kişiliği de sürekli değişim halindedir ve bu kez de sahnedeki tek başınalığıyla olayların hem içinde hem dışında olayları hem yaşayan hem anlatan kişi olarak çıkar karşımıza. William Shakespeare'in en çok oynanan oyunlarının başında gelen Hamlet, aynı zamanda en çok konuşulan, en çok yazılan, en çok yorumlanan klasik bir eser ve her çağda irdelenen zorlu bir karakter olma özelliğini de sürdürmektedir."