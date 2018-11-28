Hamsi Balıkçıların Yüzünü Güldürüyor

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte Vira Bismillah diyerek denize açılan balıkçılar son bir ayda da bol miktarda çıkan hamsi ile yüzleri güldü.
Yaklaşık bir aydan buyana hamsi avlanmaya çıkan balıkçılar, günde 500-700 kasa ile limana dönüyor. Çok aşırı olmasa da balıkçıların yüzlerini güldüren hamsi, tezgahlarda da kilosu 10 ile 13 liradan satılıyor.
Yaklaşık 9 yıldır balıkçılık yapan Hasan Ulutaş
, AA muhabirine, bu yıl denizlerde iyi hamsi olduğunu söyledi.
Hamsiden herkesin memnun olduğunu belirten Ulutaş, "Şu anda hamsi durumu güzel. Tutan da, satan da müşterilerimiz de memnun. Lezzeti de 10 numara. Çünkü havalar soğuk olduğu için hamsi yağlanıyor. Bu nedenle çok lezzetli oluyor. Şu anda satışlar güzel. Fiyatlardan dolayı bazen anlaşmazlık oluyor. " dedi.
Ulutaş, Bazen hamsinin 5 liraya satıldığını ancak bu hamsinin ince Marmara
hamsisi olduğunu, şu andaki hamsinin herkesin yüzünü güldürdüğünü belirtti.
Bir diğer balıkçı Tuncay Gür de, 40 yıllık balıkçı olduğunu bu yıl bol hamsi olduğunu ve vatandaşların 10 liraya çok güzel bir hamsi yediğini söyledi.
Marmara,Hasan Ulutaş
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:55