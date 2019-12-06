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Hamsi Batı Karadeniz'i terk ediyor

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hamsinin Doğu Karadeniz'e mevsimsel göçünün başladığını bildirdi.

06.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:10Hamsi Batı Karadeniz'i terk ediyor
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hamsinin Doğu Karadeniz'e mevsimsel göçünün başladığını bildirdi.
Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer balık türlerinde yaşanan kıtlığın aksine hamside bu yıl bereketli sezon geçtiğini söyledi. Hamsi avcılığının Batı Karadeniz'de gün geçtikçe azaldığını ve balığın bölgeyi terk ederek Doğu Karadeniz'e göçe başladığını aktaran Karakaş, "Hamsi hızlı göç eden bir tür. Hamsi batıdan başlayarak göçünü sürdürür, en son Doğu Karadeniz'e doğru gider. Sınırı aşar, oradan Gürcistan'a gider. İzinli olduğu yerlerde avcılığı yapılır. Şu anda rutin işleyiş devam ediyor. Şu anda hamsi gerçek güzergahında. Olması gereken yerde." diye konuştu.
Karakaş, hava şartlarına bağlı olarak hamsi fiyatlarında değişkenlik olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:
"Hamsi Doğu Karadeniz'de bol miktarda çıkmaya devam ediyor. Son günlerde fırtına nedeniyle balık azaldı. Bu durumda balık fiyatlarında yükselme yaşanıyor. Yarın veya yarından sonra havaların düzelmesiyle hamsi 10 liraya kadar düşer. Mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar da tezgahlarda yerini almış durumda. Fiyatları da gayet uygun. Havaların düzelmesiyle rutin duruma gelecektir. Fiyatlar da normal devam edecektir."

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Akçakoca, Güncel

Kaynak: AA

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