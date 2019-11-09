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Hamsi bol olunca fiyatı düştü, vatandaşın yüzü güldü

Hamsi bol olunca fiyatı düştü, vatandaşın yüzü güldü Hamsi fiyatı Karadeniz'de 7 TL'ye düştü Fiyatlar düşünce vatandaş ilgi göstermeye başladıDÜZCE - Sezon başında tezgahlarda kilogramı 20 liradan satılan hamsinin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle Akçakoca'da 7 liraya kadar düştü.

09.11.2019 00:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:56
Hamsi bol olunca fiyatı düştü, vatandaşın yüzü güldü
Hamsi fiyatı 'de 7 TL'ye düştü
Fiyatlar düşünce vatandaş ilgi göstermeye başladı
DÜZCE - Sezon başında tezgahlarda kilogramı 20 liradan satılan hamsinin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle 'da 7 liraya kadar düştü. Hamsinin fiyatı vatandaşları da memnun etti, poşetlerini hamsi ile doldurdular.
Hamsinin Karadeniz'de bollaşmasıyla fiyatı düştü. Sezon başında kilogramı 20 liradan tezgahlara gelen hamsinin kilogram fiyatı Akçakoca'da 7 liraya kadar düştü. Balıkçıların ağlarına yakalanan hamsi sayısı arttıkça, etiketlerdeki fiyatı da vatandaşları memnun etti.
Vatandaşlar, "Bu sene Akçakoca'da hamsi balığı çok bereketli oldu. Herkes doyuyor ucuz. Hamsi fiyatı 15-20 liradan 7 TL'ye kadar düştü. Daha da düşeceğini umuyoruz" dediler.
Fiyatları nakliye arttırıyor
Akçakoca'da hamsinin 7 liraya kadar düştüğünü belirten balık satıcıları ise hamsinin fiyatının büyük şehirlerde çıkmasının nedenin nakliyeden kaynaklandığını söylediler.
Balıkçılar "Bütün kayıklar burada balık çok güzel. Karadeniz hamsisi lezzetli ve her kayıkta balık var neredeyse" dediler.
Öte yandan, balık tezgahlarında hamsi 7, barbun 40, mezgit 25, çupra 20, levrek 20, Karadeniz somonu 35 liradan alıcı buluyor.
Hamsi bol olunca fiyatı düştü, vatandaşın yüzü güldü

Karadeniz, Akçakoca, Ekonomi

Kaynak: İHA


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