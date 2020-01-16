Haberler » Güncel » Hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düştü - Haber

Hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düştü

Hava şartlarının düzelmesiyle Erdek ve Bandırma'da bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor.

16.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:11Hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düştü
Hava şartlarının düzelmesiyle ve 'da bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta havanın yağmurlu ve rüzgarlı geçmesi ardından düzelen havaların açması balıkçıların yüzünü güldürdü. Erdek ve Bandırma'ya adeta hamsi yağdı. denizinde avlanan balıkçı motorları tarafından Erdek körfezinde yakaladıkları balıkları seyyar balıkçı esnaflarının tezgahlarında yer alıyor.

Marmara'nın yanısıra Karadeniz'de de bol miktarda avlanan balık fiyatlarını düşürdü. Daha önce 20-30 lira arasında satılan hamsi balığı son 3 günde 10-15 liraya kadar düşünce Erdek ve Bandırmalılar balığa doydu. Balıkhane de balıkçı tezgahlarında hamsi 10-15 lira, istavrit 20 liraya satılırken seyyar balıkçılarda da çok taze Karadeniz hamsisi 10 liradan, Zargana ve Gümüş balıkları da 15 liradan satılmaya başlandı. - BALIKESİR

Bandırma, Marmara, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52  Kayseri'de, "2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Haber
15:52  Validen uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu - Haber
15:50  Ukrayna: "Avustralya, yangın için yaptığımız teklifi geri çevirdi" - Haber
15:50  Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Haber
15:47  Kask sayesinde olası ölümden döndü - Haber
15:09  İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Haber
14:50  Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Haber
13:30  Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor - Haber
13:13  Sosyal medyada tartıştığı genci barışma bahanesiyle çağırıp darp etti - Haber
09:54  Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi - Haber
16.01.2020 15:52:48