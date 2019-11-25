Haberler » Güncel » Hamsi bolluğu var, palamut ise 25 TL - Haber

Hamsi bolluğu var, palamut ise 25 TL

Karadeniz'de balıkçılar bol miktarda hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

25.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:35Hamsi bolluğu var, palamut ise 25 TL
'de balıkçılar bol miktarda hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Ancak tezgahlarda palamut, tükenmek üzere.
Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, palamutun az olduğunu ifade etti. Karabulut, "Çıktı ama palamut az geliyor. Kayıklarda 10-15 kasa palamut çıkıyor, 100-150 adet oluyor. Bunların da gramları 350-400 gram civarında. Geçen hafta daha pahalıydı, 250 gramı 25 TL'ydi, bu hafta biraz daha düşüş yaşandı, 400 gramı 25 TL ama yoğunluk yok palamutta. Gündemde hamsi var şuan, hamsi daha fazla satılan balıklardan" dedi.
Balıkçılar, Karadeniz'in en önemli limanlarından Sinop'un uzun süredir hamsinin yatağı olduğunu, ancak mevsim nedeniyle hamsinin Artvin bölgesine yol aldığını ifade ettiler.
(İHA)

Karadeniz, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54 Kocaeli'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
17:54 Ziraat odası başkanlarından Akay'a ziyaret
17:54 Rusya, İdlib'de fırını vurdu
17:52 Binali Yıldırım: "İnternet hayatımızın bir parçası haline geldi"
17:47 YÖK Başkanı Saraç'a Fahri Doktora unvanı
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla'dan CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
17:11 Ömer Bayram iddialı konuştu: Sahada basmadık yer bırakmayacağız
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 17:55:02